Массовое ДТП произошло в Бийске: три человека в тяжелом состоянии

Четыре бригады скорой оказывают медицинскую помощь пострадавшим В Бийске на перекрестке в районе Зеленого Клина произошло массовое ДТП, сообщает городская Станция скорой медицинской помощи в своем Telegram-канале.
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