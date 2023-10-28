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Вилка рубля и доллара: пять финансистов дали прогноз на курс до конца года

Вилка рубля и доллара: пять финансистов дали прогноз на курс до конца года

Увеличение ключевой ставки ЦБ 27 октября до 15% оказалось выше ожиданий рынка, до последнего считавшего, что регулятор не станет торопиться и резко наращивать свой индикатор, а ограничится ростом ставки лишь на один процент, до 14%.

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