Российские компании стали чаще обращаться в суд

Число участников рассматриваемых исков в российских арбитражных судах, которые разбирают споры с участием предпринимателей или компаний, на 1 сентября 2023 года превысило 538 тысяч, что на 16% больше, чем год назад, и на 77% больше, чем на 1 сентября 2020 года, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Контур.