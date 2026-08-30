1.6 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

15. КОГДА БЫЛ ПОСТРОЕН ЗНАМЕНИТЫЙ ПАРФЕНОН И ПОЧЕМУ ОН НАЗЫВАЛСЯ ХРАМОМ ДЕВЫ МАРИИ. Мы уже говорили об этом в книге "Античность - это средневековье", гл.
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