Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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1.6 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

1.6 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

15. КОГДА БЫЛ ПОСТРОЕН ЗНАМЕНИТЫЙ ПАРФЕНОН И ПОЧЕМУ ОН НАЗЫВАЛСЯ ХРАМОМ ДЕВЫ МАРИИ. Мы уже говорили об этом в книге "Античность - это средневековье", гл.

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