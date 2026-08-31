Назван минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров

Неработающие пенсионеры не могут получать пенсию ниже прожиточного минимума в своем регионе, а социальная пенсия по старости назначается даже при отсутствии стажа, но на пять лет позже страховой.
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