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«Форма сейчас хорошая». Жюлия Симон победила на соревнованиях по стрельбе с участием норвежских спортсменок

В турнире участвовали также норвежские спортсменки. Второе место заняла Каролине Кноттен, третье – Рагнхильд Фемстейневик.

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