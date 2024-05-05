Омские троллейбусники заплатят за то, что слишком много заработали.Доход муниципального предприятия превысил ожидаемый в тридцать разМэрия планирует повысить долю, которую МП «Электрический транспорт» должно перечислить в бюджет.
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