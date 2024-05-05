Новый Нижегород...
Осторожно Нижний52 nn
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новый Нижегородский

3 подписчика

Омские троллейбусники заплатят за то, что слишком много...

Омские троллейбусники заплатят за то, что слишком много...

Омские троллейбусники заплатят за то, что слишком много заработали.Доход муниципального предприятия превысил ожидаемый в тридцать разМэрия планирует повысить долю, которую МП «Электрический транспорт» должно перечислить в бюджет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх