Киевский режим начинает дробиться и разваливаться. Об этом заявил бывший британский дипломат и агент МИ-6 (секретная разведывательная служба Великобритании) Аластер Крук в интервью, опубликованном на платформе YouTube.
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