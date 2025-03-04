Соучредитель Reddit Алексис Оганян присоединяется к заявке Фрэнка Маккорта на TikTok

Соучредитель и инвестор Reddit Алексис Оханиан присоединился к сделке миллиардера Фрэнка Маккорта по приобретению TikTok в качестве стратегического советника, специализирующегося на социальных медиа, сообщает Reuters.
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