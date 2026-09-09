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Царьград

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В Новороссийске тушат 3 лесных пожара на 4,8 га

В Новороссийске тушат 3 лесных пожара на 4,8 га

Три природных пожара ликвидируют утром 9 сентября на территории Краснодарского края. Все действующие очаги расположены в Новороссийском лесничестве, населённым пунктам ничего не угрожает.

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