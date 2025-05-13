Жесткий и влиятельный. Кто такой Юрий Ушаков – глава делегации РФ на переговорах в Турции

В биографии дипломата немало белых пятен, а в скандалах он почти не замечен Человек, которому доверяет Путин – так можно охарактеризовать помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, который возглавит российскую делегацию на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле.