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Будет вкусно

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Домашняя бастурма по армянскому рецепту. Один раз сделайте и забудете про магазинные колбасы

Домашняя бастурма по армянскому рецепту. Один раз сделайте и забудете про магазинные колбасы

Бастурма без преувеличения одна из лучших мясных закусок, которые только можно представить. В магазинах она стоит неоправданно дорого, но сделать настоящую бастурму несложно и дома, потребуется лишь подождать, пока мясо завялится.

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Комментарии
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Галина
На вид мясо обсыпано специями
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3 час.

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