Тюменский депутат ГД вручит анти-премию Ильтякову за слова о «рожалках»

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горяева (уроженка села Аромашево Тюменской области) планирует создать анти-премию среди законотворцев за грубые высказывания, касающиеся демографической ситуации в стране.
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