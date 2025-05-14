Разработан российский полетный контроллер для управления БПЛА

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Московский авиационный институт (МАИ) представит на выставке HeliRussia-2025 разработанный в России полетный контроллер для управления беспилотными летательными аппаратами, а также другими автономными системами, в том числе наземными.
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