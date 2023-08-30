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В этот раз не вандалы. Что произошло на «Арбате» во Владивостоке?

В этот раз не вандалы. Что произошло на «Арбате» во Владивостоке?

В сети появились кадры обстановки на «Арбате» во Владивостоке на данный момент, сообщает PRIMPRESS. Конструкции фотовыставки были повалены ветром и сейчас попросту валяются на соседник скамейках или вдоль улицы.

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