Полный текст Доклада о работе правительства КНР

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Информационное агентство Синьхуа предлагает ознакомиться с полным текстом Доклада о работе правительства КНР, который был представлен 5 марта на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва и одобрен 11 марта.
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