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У Варламова и Сорокина по 4 победы подряд в одном плей-офф. Это 3-й случай в истории вратарских тандемов

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 бросков из 31 в матче 1/2 финала Кубка Стэнли с «Тампой» (2:1, 1-0) и был признан второй звездой.

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