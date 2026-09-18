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Аргументы и Факты

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Филиппо: Макрон хочет добиться отмены выборов своими заявлениями о РФ

Филиппо: Макрон хочет добиться отмены выборов своими заявлениями о РФ

Заявление французского лидера Эммануэля Макрона о «российской угрозе» нацелено на срыв президентских выборов во Франции в следующем году, считает глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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