Ксения Собчак ужаснула своей внешностью поклонников

Ведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что она самая красивая для своих мужчин. После выхода последнего выпуска программы «Осторожно: новости» обсуждения в Интернете разгорелись не вокруг содержания передачи, а из-за внешнего вида ведущей Ксении Собчак.