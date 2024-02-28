«Банда» в медицинских масках: появились шокирующие подробности пыток и убийства пенсионерки в Кимрах

Совсем скоро в Тверском областном суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении трех жителей Кимр, которых обвиняют сразу в нескольких преступных эпизодах: грабеже, разбое и убийстве в составе группы лиц по предварительному сговору, а также в мошенничестве и незаконном проникновении в жилище.