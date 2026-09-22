Saudi Arabia Restarts East-West Oil Pipeline

Saudi Arabia has restarted its East-West oil pipeline, restoring at least some flow through the 4-million-barrel-per-day route that had become the kingdom’s main escape hatch around the Strait of Hormuz.
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