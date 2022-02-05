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Тренер сборной России о 3:2 с Украиной: «Понимали, что у матча будет особый антураж, но мы стойкие люди – делали свою работу и не обращали внимания»

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал победу сборной России над Украиной в матче 1/2 финала чемпионата Европы (3:2).

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