На Запорожском направлении российским бойцам удалось посадить американский беспилотник RQ-20 Puma В распоряжении российских военных оказался американский беспилотный летательный аппарат RQ-20 Puma.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Запорожском направлении российским бойцам удалось посадить американский беспилотник RQ-20 Puma В распоряжении российских военных оказался американский беспилотный летательный аппарат RQ-20 Puma.
Свежие комментарии