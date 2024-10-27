Автобус или "пешкарус". Выберется ли Горно-Алтайск из транспортного коллапса?

Ситуация усугублялась на протяжении последних нескольких лет и больше года назад стала действительно острой Проблема с автобусами в Горно-Алтайске – единственном городе Республики Алтай, и его пригородах, усугубляется на протяжении последнего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии