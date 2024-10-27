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Автобус или "пешкарус". Выберется ли Горно-Алтайск из транспортного коллапса?

Автобус или "пешкарус". Выберется ли Горно-Алтайск из транспортного коллапса?

Ситуация усугублялась на протяжении последних нескольких лет и больше года назад стала действительно острой Проблема с автобусами в Горно-Алтайске – единственном городе Республики Алтай, и его пригородах, усугубляется на протяжении последнего года.

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