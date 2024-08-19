МАГАТЭ: Безопасность на украинской АЭС «ухудшается»

После начала спецоперации России на Украине в 2022 году МАГАТЭ неоднократно призывало к сдержанности, заявляя, что опасается, что безрассудные действия могут спровоцировать крупную ядерную аварию в Запорожье.
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