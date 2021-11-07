Капитан «Академика Иоффе» сравнил задержание судна с попыткой арестовать «Крузенштерн»

Капитан дальнего плавания Александр Гуляев вспомнил, как когда-то пытались арестовать «Крузенштерн», и назвал происходящее с судном «Академик Иоффе» звеньями одной цепи, отражающей «отношение к нашей стране», заявил он в комментарии РЕН ТВ 7 ноября.