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Капитан «Академика Иоффе» сравнил задержание судна с попыткой арестовать «Крузенштерн»

Капитан дальнего плавания Александр Гуляев вспомнил, как когда-то пытались арестовать «Крузенштерн», и назвал происходящее с судном «Академик Иоффе» звеньями одной цепи, отражающей «отношение к нашей стране», заявил он в комментарии РЕН ТВ 7 ноября.

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