Клопп о победе 4:0 над «МЮ»: «Топ-футбол, просто приятно смотреть. Хороший вечер для всех с сердцем «Ливерпуля»»

Юрген Клопп прокомментировал победу со счетом 4:0 над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ. «Соперник изменился во втором тайме, стал немного по-другому прессинговать.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
Свежие комментарии