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Клопп о победе 4:0 над «МЮ»: «Топ-футбол, просто приятно смотреть. Хороший вечер для всех с сердцем «Ливерпуля»»

Юрген Клопп прокомментировал победу со счетом 4:0 над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ. «Соперник изменился во втором тайме, стал немного по-другому прессинговать.

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