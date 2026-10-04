Учитель истории из Мценска доказал отцовство ДНК-тестом

Учитель истории из Мценска и атаман Орловского казачьего округа 20 лет не мог завести детей, но тест ДНК подтвердил отцовство дочки бывшей жены.
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