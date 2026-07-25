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Наш потерянный мир

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Логистический центр Wildberries в Екатеринбурге не пострадал после атаки БПЛА

Логистический центр Wildberries в Екатеринбурге не пострадал после атаки БПЛА

После предпринятой попытки атаки БПЛА на объекты Свердловской области стало известно, что на логистическом объекте компании Wildberries в Екатеринбурге успели провести заблаговременную эвакуацию сотрудников.

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