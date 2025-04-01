«ПСЖ» не проигрывает в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции в этом сезоне – 28 побед, 5 ничьих

Сегодня команда Луиса Энрике одержала победу над «Дюнкерком» в полуфинале Кубка Франции (4:2). В текущем сезоне парижане провели 33 игры в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны, не потерпев ни одного поражения.
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