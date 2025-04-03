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Дело обвинённого в мошенничестве олимпийского чемпиона Перлова начнут рассматривать 10 апреля

Дело обвинённого в мошенничестве олимпийского чемпиона Перлова начнут рассматривать 10 апреля

Вместе с ним по делу проходят главбух новосибирского футбольного клуба и начальник управления.В Центральном районном суде Новосибирска 10 апреля состоится судебное разбирательство по делу бывшего руководителя футбольного клуба "Новосибирск", олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе 1992 года Андрея Перлова, а также главного бухгалтера и начальника управления по футболу АНО "ФК Новосибирск".

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