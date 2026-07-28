Samsung Galaxy Z Fold8, Vivo X Fold6, Oppo Find N6 и Honor Magic V6 сравнили между собой по яркости экранов

Инсайдер сравнил складной флагман Samsung с моделями Vivo, Oppo и HonorИзвестный инсайдер Ice Universe провел собственное сравнение яркости дисплеев четырех современных складных смартфонов: Samsung Galaxy Z Fold8, Vivo X Fold6, Oppo Find N6 и Honor Magic V6.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии