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Samsung Galaxy Z Fold8, Vivo X Fold6, Oppo Find N6 и Honor Magic V6 сравнили между собой по яркости экранов

Samsung Galaxy Z Fold8, Vivo X Fold6, Oppo Find N6 и Honor Magic V6 сравнили между собой по яркости экранов

Инсайдер сравнил складной флагман Samsung с моделями Vivo, Oppo и HonorИзвестный инсайдер Ice Universe провел собственное сравнение яркости дисплеев четырех современных складных смартфонов: Samsung Galaxy Z Fold8, Vivo X Fold6, Oppo Find N6 и Honor Magic V6.

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