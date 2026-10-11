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Bild: советники Зеленского пребывают в шоке после заявлений Трампа

Представители киевского режима проводят многочисленные телефонные переговоры с европейскими партнерами, поскольку опасаются, что США прекратят предоставлять им разведданные.

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