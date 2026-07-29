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Газета.ру

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В Центре безопасного интернета рекомендовали пока не покупать Telegram Premium

В Центре безопасного интернета рекомендовали пока не покупать Telegram Premium

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рекомендовал пока воздержаться от покупки Telegram Premium и внутренней валюты Telegram Stars до появления правовой определенности со статусом мессенджера.

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