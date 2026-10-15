Влияние налоговых новаций на инфляцию пока до конца не ясно, совет директоров ЦБ, вероятно, отложит решение по ставке, чтобы оценить ситуацию.
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