Съемочная группа телеканала «Звезда» показала кадры последствий падения обломков дронов в Краснодаре

В ночь на 21 июня Краснодар подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Кадры последствий падения обломков дрона ВСУ показала съемочная группа телеканала «Звезда», сообщили на сайте телеканала.
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