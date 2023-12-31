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С крепко закрытыми глазами: своим молчанием Запад поддержал теракты Украины против мирных людей

С крепко закрытыми глазами: своим молчанием Запад поддержал теракты Украины против мирных людей

Киев, проигрывая на поле боя, перевел основные усилия на удары по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре, а также по объектам, которые должны быть защищены Женевской конвенцией — по больницам, школам, социальным центрам и жилью, заявили «Известиям» в МИД РФ.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
По европидорским правилам славян убивать можно (а по неписаным у европидоров законам - даже нужно!). Начали с убийств сербов в Югославии, а теперь перенесли эту установку на Россию. Ни одна СМИшная сука не выступала в защиту донецких, которых скакуасы убивали по западным установкам! Зато какую истерику развели всвязи с жутким театром в Буче. А теперь опять - молчок! Показательно!
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