С крепко закрытыми глазами: своим молчанием Запад поддержал теракты Украины против мирных людей

Киев, проигрывая на поле боя, перевел основные усилия на удары по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре, а также по объектам, которые должны быть защищены Женевской конвенцией — по больницам, школам, социальным центрам и жилью, заявили «Известиям» в МИД РФ.
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