С крепко закрытыми глазами: своим молчанием Запад поддержал теракты Украины против мирных людей

Вячеслав Денисов

По европидорским правилам славян убивать можно (а по неписаным у европидоров законам - даже нужно!). Начали с убийств сербов в Югославии, а теперь перенесли эту установку на Россию. Ни одна СМИшная сука не выступала в защиту донецких, которых скакуасы убивали по западным установкам! Зато какую истерику развели всвязи с жутким театром в Буче. А теперь опять - молчок! Показательно!