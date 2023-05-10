Жамнов, Якушев, Каменский, Могильный и Касатонов сыграют в гала-матча Ночной лиги. Зарипов будет специальным гостем

Игра с участием команды Легенд хоккея и сборной Ночной лиги состоится 10 мая. В составе сборной Легенд хоккея сыграют Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Владимир Мышкин, Сергей Макаров, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов и многие другие.
Популярные статьи
- «Так мало проводим с ними времени». Дрэймонд Грин пришел на пресс-конференцию с детьми
- Джоэл Эмбиид случайно наступил на голову Гранта Уильямса
- Месси извинился перед «ПСЖ», Черчесов снова чемпион, победа сборной «России 25», Карацев проиграл Штруффу, задержан главный подозреваемый в избиении Шведа и другие новости
Свежие комментарии