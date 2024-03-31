Сергей Михеев: Очень часто люди, которые возражают, не знают фактов

Николай Агащас Насчёт офицеров. Ведь не зря же была в Советской Армии поговорка; "Хохол без лычки, что справка бкз печати" Отсюда и пошло что,мол, Берлин взяли хохлы, т.е. Украинский фронт, а о москалях и слышно не было.

Вячеслав Дегтярев то же америку открыл - об этом 30-ть лет даже утюги говорят - своё мнение у михея нет -просто в струю хочет попасть за счёт программы соловья и на какое место интересно он метит??????.....☝️😎😂