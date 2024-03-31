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Сергей Михеев: Очень часто люди, которые возражают, не знают фактов

Сергей Михеев: Очень часто люди, которые возражают, не знают фактов

28 марта Всемирный день историка - важное, знаковое событие для самих историков. Хотя к истории в последнее время все больше и больше разночтений.

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Комментарии
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Николай Агащас
Насчёт офицеров. Ведь не зря же была в Советской Армии поговорка; &quot;Хохол без лычки, что справка бкз печати&quot; Отсюда и пошло что,мол, Берлин взяли хохлы, т.е. Украинский фронт, а о москалях и слышно не было.
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4 час.
Вячеслав Дегтярев
то же америку открыл - об этом 30-ть лет даже утюги говорят - своё мнение у михея нет -просто в струю хочет попасть за счёт программы соловья и на какое место интересно он метит??????.....☝️😎😂
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3 час.
alik3456 Джексон
Если Берлин взяли бы хохлы , то Берлина давно не было бы, а была бы пустыня или продолжение чёрного моря...
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1 час.

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