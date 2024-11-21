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Специалисты музея Заида обнаружили скрытый текст в Голубом Коране

Специалисты музея Заида обнаружили скрытый текст в Голубом Коране

Специалисты из Национального музея Заида, расположенного в Абу-Даби, обнаружили скрытый текст в главной древней рукописи, созданной более тысячи лет назад — Голубой Коран, которая считается величайшим произведением исламского искусства.

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