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За шесть месяцев в Москве на работу не устроились и почему именно в Москве им надо?

За шесть месяцев в Москве на работу не устроились и почему именно в Москве им надо?

Константин Затулин направил депутатский запрос в интересах вынужденных переселенцев с Украины, пребывающих на территории Московской области Первому Вице-губернатору Московской области, Председателю Правительства Московской области Ильдару Габдрахманову Постановлением Правительства Московской области от 1 ноября 2022 года №1202/39 гражданам, прибывшим в экстренном массовом порядке, находящимся в пунктах временного размещения и выразившим желание выехать из ПВР, предоставляется право на ежемесячную выплату в размере 30 тысяч рублей.

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Комментарии
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amir amirov
А почему именно в Москве и Московской области. В России есть регионы с нехваткой рабочей силы и невысокой стоимостью жизни, вот и организовать им переезд туда
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10 час.

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