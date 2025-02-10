Тренер «Фиорентины» Палладино об ошибочно назначенном угловом «Интера»: «Я зол не на арбитра, а на протокол ВАР. Мяч ушел на 20 сантиметров – нельзя не вмешиваться при явной ошибке»

Команда из Флоренции уступила со счетом 1:2 в 24-м туре Серии А. «Интер» открыл счет в 1-м тайме после ошибочно назначенного углового – Алессандро Бастони упустил мяч за пределы поля перед навесом, приведшим к стандарту.
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