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ШАНС РОССИИ НА ПОБЕДУ: ДУГИН УКАЗАЛ НА ПЕРСПЕКТИВЫ, НО ПРЕДУПРЕДИЛ - КЛАН ЗАПАДА ВНУТРИ СТРАНЫ СИЛЁН

ШАНС РОССИИ НА ПОБЕДУ: ДУГИН УКАЗАЛ НА ПЕРСПЕКТИВЫ, НО ПРЕДУПРЕДИЛ - КЛАН ЗАПАДА ВНУТРИ СТРАНЫ СИЛЁН

Под каким углом русской науке нужно смотреть на Запад, чтобы не потерять себя? На этот вопрос в своей работе, посвящённой вестернологии, ответил известный русский философ, директор Института Царьграда Александр Дугин.

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