Аршавин: Круговому по максимуму создадут комфортные условия в "Зените-2"

Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин рассказал, какие условия будут созданы в "Зените-2" для защитника Данила Кругового, который заключил контракт с московским ЦСКА.
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