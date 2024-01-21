Аршавин: Круговому по максимуму создадут комфортные условия в "Зените-2"

Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин рассказал, какие условия будут созданы в "Зените-2" для защитника Данила Кругового, который заключил контракт с московским ЦСКА.