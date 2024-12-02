В США пришли в бешенство из-за неспособности Киева снизить призывной возраст

В США недовольны украинскими властями, которые не снижают призывной возраст с 25 до 18 лет. По словам высокопоставленных чиновников из администрации президента Штатов Джо Байдена, без этих мер Украина не может восполнять потери, понесенные на поле боя.
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