Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Majesty
    Когда-то Волочкова копья с маманей своей ломала, теперь сама же на эти грабли наступает. Зачем дура к дочери лезет. О...Анастасия Волочко...
  • Михаил Е
    Россия ж не вышла. ВОЗ и ныне там. Срочно на до этому ВОЗу пару триллиардов подкинуть, просят же!В ВОЗ заявили о р...
  • Eduard
    Это самозванец!В ЮАР опротестова...

Рогов: Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров

Рогов: Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров

Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх