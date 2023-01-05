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Канада сыграет с Чехией в финале МЧМ-2023, США и Швеция разыграют бронзу

Сборная Канады встретится в финале МЧМ-2023 с Чехией в ночь на 6 января. На групповом этапе текущего турнира канадцы проиграли чехам со счетом 2:5.

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