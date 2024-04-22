Катер с пассажирами потерял ход в Японском море

ТАСС/EPA/YONHAP Следователи начали проведение проверки после того, как у пассажирского катера в Японском море произошла поломка двигателя и судно потеряло ход, сообщила транспортная прокуратура Приморского края в понедельник, 22 апреля.
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