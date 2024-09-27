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Лента новостей Крыма

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Аксёнов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов

Аксёнов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов.Об этом он написал в своём Telegram.

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