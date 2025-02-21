В Астраханской области проснулись суслики

День сурка по-астрахански случился раньше обычного. 2 февраля в западных странах ежегодно отмечают необычный праздник: считается, что в середине астрономической зимы, когда температура воздуха начинает незаметно расти вверх, из спячки выходят некоторые виды животных.
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